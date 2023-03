Uomini e Donne, Ivan Di Stefano ha lasciato il programma per frequentare una famosissima ex dama: ecco chi! (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da un po’ di tempo il pubblico di Uomini e Donne ha notato l’assenza di Ivan Di Stefano nel parterre del trono Over del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere infatti da diversi giorni non appare più nel programma. A rivelarne il motivo è stato lo stesso volto della trasmissione nel corso di un’intervista ai colleghi di Tvpertutti.it: La verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre (…). Dato che sono un uomo corretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. (…). Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Da un po’ di tempo il pubblico diha notato l’assenza diDinel parterre del trono Over del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere infatti da diversi giorni non appare più nel. A rivelarne il motivo è stato lo stesso volto della trasmissione nel corso di un’intervista ai colleghi di Tvpertutti.it: La verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una exdel parterre (…). Dato che sono un uomo corretto e ho rispetto per il, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. (…). Comunque si tratta di Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e ...

