Uomini e Donne | Gemma Galgani e Silvio Venturato ci riprovano | ma ci sono di mezzodegli scatoloni! VIDEO

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Silvio Venturato ci riprovano, ma ci sono di mezzo...degli scatoloni! [VIDEO] (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani è tornata alla conquista del cavaliere Silvio Venturato. Ma come sarà andata? Vediamo cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 22 marzo 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5,è tornata alla conquista del cavaliere. Ma come sarà andata? Vediamo cosa è successo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - MongielloTina : RT @Ama5678_: Parte 'la più bella' di Mecna e Coco a Uomini&Donne ed è subito Giugiulola. - chiaraiannone92 : RT @Ama5678_: Parte 'la più bella' di Mecna e Coco a Uomini&Donne ed è subito Giugiulola. - agostinopalazz1 : @serracchiani Vogliamo sapere. Vogliamo sapere perché non si sono salvati uomini, donne, bambini. Vogliamo sapere p… -