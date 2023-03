“Uomini e Donne”, cacciata un’altra dama: l’indiscrezione (Di mercoledì 22 marzo 2023) News tv. . Se stai cercando l’amore, ma fai fatica a trovarlo l’unica soluzione possibile è quella di scrivere a Uomini e Donne. Il programma pomeridiano di Canale 5 condotto e ideato da Maria De Filippi vi troverà, come fa da anni, la vostra anima gemella senza alcun problema. Ovviamente ci sono delle regole da rispettare, altrimenti si rischia di perdere la “poltrona”. Ad esempio, stando alle ultime indiscrezioni sul programma, un’altra dama potrebbe essere cacciata da Maria De Filippi, alla luce di alcuni fatti che sono emersi nell’ultimo periodo.



