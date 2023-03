Uomini e donne anticipazioni: Armando Incarnato incastra un’altra dama, caos in studio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora una volta il trono over di Uomini e donne è al centro dello studio. Stando alle anticipazioni, dopo quanto accaduto con Desdemona un’altra dama è finita nel mirino… A smascherarla ancora una volta Armando Incarnato, che ha portato a Maria De Filippi delle prove gravissime contro la donna. Uomini e donne anticipazioni: Armando Incarnato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ancora una volta il trono over diè al centro dello. Stando alle, dopo quanto accaduto con Desdemonaè finita nel mirino… A smascherarla ancora una volta, che ha portato a Maria De Filippi delle prove gravissime contro la donna.L'articolo proviene da KontroKultura.

