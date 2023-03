Uomini e Donne, anticipazioni 22 marzo 2023: smascherata un’altra dama del trono over (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo Desdemona Balzano, cacciata da Uomini e Donne perché accusata di voler prendere in giro tutti fingendo di cercare l’amore per ottenere dal programma di Maria De Filippi fama e relativi guadagni sui social, un’altra dama ha ricevuto accuse molto pesanti. La puntata in questione è stata registrata lo scorso weekend e andrà in onda oggi pomeriggio, martedì 22 marzo 2023, alle 14.45 su Canale 5. Protagonista sarà Paola Ruocco, volto noto del trono over e acerrima nemica di Gemma Galgani, con cui litiga a puntate alterne. Uomini e Donne, Armando Incarnato “on fire”: smaschera un’altra dama Dalle anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dopo Desdemona Balzano, cacciata daperché accusata di voler prendere in giro tutti fingendo di cercare l’amore per ottenere dal programma di Maria De Filippi fama e relativi guadagni sui social,ha ricevuto accuse molto pesanti. La puntata in questione è stata registrata lo scorso weekend e andrà in onda oggi pomeriggio, martedì 22, alle 14.45 su Canale 5. Protagonista sarà Paola Ruocco, volto noto dele acerrima nemica di Gemma Galgani, con cui litiga a puntate alterne., Armando Incarnato “on fire”: smascheraDalleriguardanti la registrazione die ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - Th3P3ck : @TwittGiorgio Dovrebbero manifestare di più in piazza, la storia dei curdi è sottotraccia Io l'ho scoperto per caso… - ROSALBABRAMBIL4 : RT @nataliclaudia1: @GiorgiaMeloni Ho sentito una intervista rilasciata prima della nomina a Primo Ministro. Dicevi Giorgia, madre e cristi… - Governai : 'Fammela vedere'. Maria De Filippi finisce a terra, è bufera a Uomini e Donne. Cosa c'è di strano. Non è una trasmi… -