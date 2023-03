Uomini e Donne, anticipazioni 22-24 marzo: Corvino via, una dama nei guai (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 24 marzo 2023, rivelano che si inizierà, come di consueto, dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno Gemma Galgani e Silvio. In tale occasione vedremo che il cavaliere prenderà una decisione piuttosto drastica. Per una dama, poi, arriverà una segnalazione pesante. Al trono classico, invece, Lavinia Mauro dovrà fare i conti con l'assenza di Alessio Corvino. Il ragazzo ha deciso di andare via e di non presentarsi in puntata. La tronista, inoltre, farà anche un annuncio sulla scelta. Luca e Nicole, poi, continueranno le loro conoscenze. Uomini e Donne, puntate 22-24 marzo: crisi per Silvio e Gemma, Armando smaschera Paola Nel corso delle ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ledi, relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 242023, rivelano che si inizierà, come di consueto, dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno Gemma Galgani e Silvio. In tale occasione vedremo che il cavaliere prenderà una decisione piuttosto drastica. Per una, poi, arriverà una segnalazione pesante. Al trono classico, invece, Lavinia Mauro dovrà fare i conti con l'assenza di Alessio. Il ragazzo ha deciso di andare via e di non presentarsi in puntata. La tronista, inoltre, farà anche un annuncio sulla scelta. Luca e Nicole, poi, continueranno le loro conoscenze., puntate 22-24: crisi per Silvio e Gemma, Armando smaschera Paola Nel corso delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Nella Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, onoriamo donne e uomini… - matteosalvinimi : In ricordo di tutte le donne, gli uomini e i bambini vittime di mafia, camorra e ‘ndrangheta. Un profondo ringrazia… - MoonLuchy : RT @SecondoPaulo: @serracchiani Perché non si sono salvati uomini, donne, bambini? Dicelo tu, dovresti saperlo benissimo, perché fai finta… - MoonLuchy : RT @x810990: @serracchiani A voi non interessa dei morti, non volete sapere perchè non si sono salvati uomini, donne e bambini, a voi inter… - abovtrea : infatti seguo calcio, macchine, moto e basket per rimorchiare gli uomini medi. Surreali noi donne a volte -