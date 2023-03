Università, La Sapienza prima al mondo per gli Studi Classici (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per il terzo anno consecutivo l’Università La Sapienza si conferma la prima al mondo negli Studi Classici e per la Storia Antica. L’ateneo romano ottiene infatti il punteggio di 98.7 nell’edizione 2023 dell’autorevole report internazionale QS World University Rankings. La Sapienza è prima in Italia in due aree tematiche: Arti e scienze umanistiche e Scienze naturali, rispettivamente al 41° e 44° posto mondiale. L’Università vanta inoltre 14 primati nazionali in Storia antica e classica, Archeologia, Storia dell’Arte, Fisica e Astronomia, Biblioteca e gestione delle informazioni, Psicologia e altro ancora. Docenti e studentesse della Sapienza. Foto Twitter ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 22 marzo 2023) Per il terzo anno consecutivo l’Lasi conferma laalneglie per la Storia Antica. L’ateneo romano ottiene infatti il punteggio di 98.7 nell’edizione 2023 dell’autorevole report internazionale QS World University Rankings. Lain Italia in due aree tematiche: Arti e scienze umanistiche e Scienze naturali, rispettivamente al 41° e 44° posto mondiale. L’vanta inoltre 14ti nazionali in Storia antica e classica, Archeologia, Storia dell’Arte, Fisica e Astronomia, Biblioteca e gestione delle informazioni, Psicologia e altro ancora. Docenti e studentesse della. Foto Twitter ...

