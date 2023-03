Università, la classifica Qs World ranking: la Sapienza prima al mondo in Studi classici (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'ateneo romano in testa per la terza volta consecutiva. L'Italia è seconda nell'Ue dopo la Germania. Bologna ha 17 primati nazionali, il Politecnico di Milano settimo al mondo in Ingegneria meccanica e ottavo in Design. Quarta in "Classics" la Normale di Pisa. Tra le private... Leggi su repubblica (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'ateneo romano in testa per la terza volta consecutiva. L'Italia è seconda nell'Ue dopo la Germania. Bologna ha 17ti nazionali, il Politecnico di Milano settimo alin Ingegneria meccanica e ottavo in Design. Quarta in "Classics" la Normale di Pisa. Tra le private...

Università, l'Italia ancora arranca: 7ª al mondo con Polimi, Bologna, Sapienza A guidare la classifica restano ancora i colossi internazionali: al primo posto spicca il Massachusetts Institute of Technology (Mit), Cambridge, Stati Uniti; al secondo l'Università di Cambridge. Classifica Università nel mondo, la Federico II è al posto 416. È stabile al 416mo posto tra le università mondiali l'ateneo Federico II di Napoli nella classifica che ogni anno viene pubblicata dal dettagliato report QS World University Rankings. La Federico II viene elogiata per le. Università: Roma, Sapienza prima al mondo per la terza volta consecutiva negli studi classici. Polimeni "gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica. Sapienza è tra le prime 50 Università al mondo in materie, tra le quali Fisica - Astronomia e Diritto.