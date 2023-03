Università, la classifica: La Sapienza prima al mondo in studi classici (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Pubblicata l’edizione 2023 del report QS World University Rankings by Subject, la valutazione che analizza quest’anno 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. In questo perimetro l’Università italiana “La Sapienza” si è classificata in tutte e 5 le aree e in 43 materie, ottenendo complessivamente un’ottima performance a livello mondiale, posizionandosi tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie e tra i primi 100 al mondo in 21 materie. QS Subject 2023 ha analizzato 16,4 milioni di articoli unici pubblicati tra il 2016-2020; 117,8 milioni di citazioni nel 2016-2021; 1594 istituzioni classificate in 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche (Arts Humanities, Engineering Technology, Life Sciences Medicine, Natural Sciences, Social Sciences Management). ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Pubblicata l’edizione 2023 del report QS World University Rankings by Subject, la valutazione che analizza quest’anno 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. In questo perimetro l’italiana “La” si èta in tutte e 5 le aree e in 43 materie, ottenendo complessivamente un’ottima performance a livello mondiale, posizionandosi tra i primi 50 atenei alin 7 materie e tra i primi 100 alin 21 materie. QS Subject 2023 ha analizzato 16,4 milioni di articoli unici pubblicati tra il 2016-2020; 117,8 milioni di citazioni nel 2016-2021; 1594 istituzionite in 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche (Arts Humanities, Engineering Technology, Life Sciences Medicine, Natural Sciences, Social Sciences Management). ...

