Università, la classifica dei migliori atenei al mondo: l'Italia migliora, settima nazione al mondo per numero di posti in classifica (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'Università La Sapienza di Roma è stata classificata al primo posto a livello mondiale per la terza volta consecutiva nella disciplina di Studi classici e Storia antica dalla classifica internazionale Qs World ranking. Con un punteggio di 98,7, questo risultato conferma il riconoscimento e il consolidamento del suo spessore internazionale.

