Unicef - Oms | in 2 miliardi senza acqua sicura da bere

Sono i dati del Rapportonel quale si afferma anche che ogni anno almeno 1,4 milioni di persone, molte delle quali bambini, muoiono per cause prevenibili legate ad acqua non sicura e ...ROMA - In occasione della storica Conferenza delle Nazioni Unite sull'Acqua - la prima in quasi 50 anni - l'e l'chiedono a tutte le nazioni di "accelerare radicalmente le azioni per rendere i servizi idrici e igienici una realtà per tutti. I numeri sono sconcertanti - nel mondo, 2 miliardi di ...Adesso, per esempio, il colera si sta diffondendo in paesi che non avevano avuto epidemie da decenni, precisano. Meta' di tutte le strutture di assistenza sanitaria dove le pratiche ...

Unicef-Oms: 2 mld di persone al mondo senza acqua sicura da bere Tiscali Notizie

