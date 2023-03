Undici arresti in Calabria per danneggiamenti, armi e droga (Di mercoledì 22 marzo 2023) Undici persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Palmi in alcuni centri della Piana di Gioia Tauro con l'accusa di avere messo in atto una serie di danneggiamenti e di avere ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 marzo 2023)persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Palmi in alcuni centri della Piana di Gioia Tauro con l'accusa di avere messo in atto una serie die di avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sissiisissi2 : RT @AnsaCalabria: Undici arresti in Calabria per danneggiamenti, armi e droga. Operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura di Palmi… - AnsaCalabria : Undici arresti in Calabria per danneggiamenti, armi e droga. Operazione dei carabinieri coordinata dalla Procura di… - CN24_tv : Atti intimidatori e traffici d’armi e droga, colpo alle “nuove leve”: undici arresti ???? QUI ?… - infoitinterno : Orta Nova, undici arresti e sequestri per più di 5 milioni di euro per frode sui carburanti - infoitinterno : Frodi con i carburanti, undici arresti. Sequestri di immobili per 5 milioni -