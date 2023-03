(Di mercoledì 22 marzo 2023) La annosa questione degliai fan, spesso invadenti e poco rispettosi, ha indispettito anche. Qualche settimana fa è apparso su YouTube un video di Rey Mysterio che si rifiutava di firmare più di un autografo per fan, adducendo la motivazione che spesso, i “doppioni”, vengono rivenduti su Internet. Anche Rhea Ripley si è detta stanca dell’insistenza con cui le persone le chiedono firme e foto ricordo. Mark Callaway non è da meno, sostenendo di non voler firmareè nella modalità “papà”. Da “Dead” mode a “Dad” mode è un attimo The Phenom è famoso per non aver mai tradito la sua Gimmick nel corso dei 30 anni di carriera. Solo ora, a carriera conclusa, lascia trasparire un po’ di più della sua vera personalità e della sua vita privata. In una intervista per “The Bet Las ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Undertaker: 'Non firmo autografi quando sono con i miei figli' - Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Undertaker non avrebbe mai dovuto perdere a Wrestlemania!' - pvnkrottenn : Undertaker ha il best face reveal, non c'è competizione! - Zona_Wrestling : Undertaker: ‘Non ho mai avuto screzi con CM Punk, sono fiero del nostro match di WrestleMania 29’… - Sophyret1 : @GiorgiaAgosto E non solo, rilancio con un tu Grell/Sebastian e io Undertaker/Ciell :) -

Io invece preferivo altri wrestler come CM Punk, Rey Mysterio e The. Ora sono passati tanti anni e, seppur i miei wrestler preferiti siano cambiati, continuo aaver mai sviluppato una ......un grossissimo respiro di sollievo ai fan di quella che è da temposolo la principale, ma praticamente l'unica offerta in materia di wrestling simulato. Rialzatosi di scatto come, dopo ...Il concerto inizia con una risurrezione, da una bara . Come il wrestler. Si alza dal feretro e squarcia il buio. Puro show . E la mente riavvolge il nastro della ... ha vari stacchi...

Kurt Angle: “Undertaker non avrebbe mai dovuto perdere a Wrestlemania!” Zona Wrestling

He, however, added that this was an unusual case. On the day of Moodley’s death, a church member instructed the undertaker to attend to the removal of his body at his Randburg home. This came after ...Typical of wrestlers - and in his case, one that should know better - Undertaker took issue with the man that had scored the great deal rather than his beloved boss that had been the one to sign the ...