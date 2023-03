Una spettatrice attacca Oriana: la risposta di Signorini (Di mercoledì 22 marzo 2023) Oriana Marzoli ha ricevuto un sostegno non indifferente. Il pubblico, infatti, attraverso il televoto della scorsa settimana, ha deciso di darle la possibilità di essere la prima finalista del Grande Fratello Vip 7. Non tutti gli spettatori, però, si sono uniti all’entusiasmo generale. C’è chi si è scagliato duramente contro il suo percorso. Per esempio, sull’ultimo numero del settimanale Chi, è stata pubblicata un messaggio da parte di una lettrice indignata. Alfonso Signorini non ha tardato a rispondere. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, critiche a Oriana Marzoli: “Andava espulsa” Una donna ha deciso di scrivere al magazine di Alfonso Signorini per esprimere tutto il suo astio nei confronti di Oriana Marzoli. È ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023)Marzoli ha ricevuto un sostegno non indifferente. Il pubblico, infatti, attraverso il televoto della scorsa settimana, ha deciso di darle la possibilità di essere la prima finalista del Grande Fratello Vip 7. Non tutti gli spettatori, però, si sono uniti all’entusiasmo generale. C’è chi si è scagliato duramente contro il suo percorso. Per esempio, sull’ultimo numero del settimanale Chi, è stata pubblicata un messaggio da parte di una lettrice indignata. Alfonsonon ha tardato a rispondere. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, critiche aMarzoli: “Andava espulsa” Una donna ha deciso di scrivere al magazine di Alfonsoper esprimere tutto il suo astio nei confronti diMarzoli. È ...

