Una Schlein non fa primavera | contro la guerra la svolta dem mi pare solo retorica

di Giovanni Ceriani No, una Schlein non fa primavera. Né pace. Figuriamoci un ticket. Sulla guerra il Pd con Schlein ha trovato una quadra. Ma è una quadra solo retorica, cioè parolaia, cioè ipocrita. Non modifica di un millimetro la prassi, non modifica di un millimetro l'escalation in atto e il sabotaggio permanente di negoziati, accordi di pace, piani di pace. Si parla (e poco) di pace ma si finanzia (e tanto) la guerra. Siamo dentro un delirio militarista e la "quadra retorica" raggiunta dal Pd conferma le posizioni di subalternità che sono anche della nuova segretaria e ci accompagna dritti dritti dentro la guerra, nella più completa violazione della nostra Costituzione e in spregio di chi quella Costituzione ha scritto.

