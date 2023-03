Una rappresentanza della Juvecaserta al progetto “A scuola di manager sportivo” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna rappresentanza della Ble Decò Juvecaserta sarà domattina, giovedì 23 marzo, all’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta a conclusione del progetto “A scuola di manager sportivo“. Oltre alle lezioni teoriche in aula, i partecipanti al corso hanno anche assistito al palaPiccolo alla gara disputata dalla squadra bianconera con la IVPC Avellino. Il percorso formativo, riservato agli studenti della classe quinta AT, è stato organizzato dal club bianconero di concerto con la dirigente, dr.ssa Antonietta Tarantino, e con la collaborazione del corpo docente dell’Istituto del Capoluogo. Alla cerimonia di consegna degli attestati agli allievi coinvolti nel progetto parteciperanno la stessa Dirigente ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnaBle Decòsarà domattina, giovedì 23 marzo, all’Istituto Alberghiero “Galileo Ferraris” di Caserta a conclusione del“Adi“. Oltre alle lezioni teoriche in aula, i partecipanti al corso hanno anche assistito al palaPiccolo alla gara disputata dalla squadra bianconera con la IVPC Avellino. Il percorso formativo, riservato agli studenticlasse quinta AT, è stato organizzato dal club bianconero di concerto con la dirigente, dr.ssa Antonietta Tarantino, e con la collaborazione del corpo docente dell’Istituto del Capoluogo. Alla cerimonia di consegna degli attestati agli allievi coinvolti nelparteciperanno la stessa Dirigente ...

