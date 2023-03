"Una minc***a di grandissimo livello". Parenzo insulta Meloni | Video (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Durante la campagna elettorale c'era il complotto continuo, Soros che ci mandava gli immigrati, la sostituzione etnica... ora per fortuna non ne parlano più": David Parenzo, in studio con Giovanni Floris a DiMartedì, ha parlato del tema dell'immigrazione non risparmiando critiche al governo di Giorgia Meloni. "Ora a mandarci gli immigrati è la Wagner...", ha proseguito il giornalista, facendo riferimento - in modo caricaturale - a un argomento di cui diversi ministri dell'esecutivo avevano parlato seriamente nei giorni scorsi. L'intervento di David Parenzo a DiMartedì, il Video "In realtà - ha spiegato ancora Parenzo - ora la destra al governo scopre che per gestire l'immigrazione devi fare gli accordi con i Paesi e scopre che è difficile farlo, comincia a capire la complessità del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) "Durante la campagna elettorale c'era il complotto continuo, Soros che ci mandava gli immigrati, la sostituzione etnica... ora per fortuna non ne parlano più": David, in studio con Giovanni Floris a DiMartedì, ha parlato del tema dell'immigrazione non risparmiando critiche al governo di Giorgia. "Ora a mandarci gli immigrati è la Wagner...", ha proseguito il giornalista, facendo riferimento - in modo caricaturale - a un argomento di cui diversi ministri dell'esecutivo avevano parlato seriamente nei giorni scorsi. L'intervento di Davida DiMartedì, il"In realtà - ha spiegato ancora- ora la destra al governo scopre che per gestire l'immigrazione devi fare gli accordi con i Paesi e scopre che è difficile farlo, comincia a capire la complessità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salveoregina : @giubileif Non hai capito una beata minc..a… Hai letto tutto o ti sei fermato ai titoli? - FolgoreCEPAR : @ElGusty201 Mandatelo all'asilo (non prima di aver effettuato una visita NPI) e fatelo giocare con le bambole (non… - Roberto59079471 : @La_manina__ Han governato per anni senza produrre una minc**a ed ora strillano . ?????????? -