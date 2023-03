Una giornata dedicata alle relazioni familiari | l’iniziativa del carcere di Benevento

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dellaalla festa del papà, la casa Circondariale diha organizzato per domani – 23 marzo – unadi promozione dei contatti genitoriali. L’evento è rivolto a tutta la popolazione detenuta, suddivisa per circuiti di appartenenza: Alta Sicurezza, Media Sicurezza e a Riprovazione Sociale. Considerato che la condizione di detenzione carceraria si configura come un momento di grande difficoltà per un adeguato sviluppo delle, la Casa Circondariale diintende agevolare i rapporti tra i genitori detenuti ed i loro figli. Sono numerosi i bambini che entrano inper incontrare un familiare detenuto. L’incontro, generalmente, avviene in un luogo ...

Non sarà certamente una giornata adatta ai deboli di cuore quella che andrà in scena domani, giovedì 23 marzo, alla Super Arena di Saitama, impianto sportivo giapponese che sta ospitando questa ...