Una delegazione della Nazionale in visita all'ospedale pediatrico Santobono (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una delegazione della Nazionale si è recata all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon per far visita nei reparti di neurochirurgia, neurologia, neuropsichiatria e neurooncologia. Guidata dal presidente federale, Gabriele Gravina, e dal segretario generale della FIGC, Marco Brunelli, è stata ricevuta da Rodolfo Conenna, direttore generale dell'azienda ospedaliera Santobono Pausilipon, da Anna Maria Ziccardi, presidente della Fondazione Santobono Pausilipon, e da Flavia Matrisciano, direttore della Fondazione omonima. "La Nazionale Azzurra rappresenta un simbolo positivo del nostro Paese – ha dichiarato il presidente Gravina ...

