Una caccia al tesoro per i più piccoli per la Giornata Mondiale dell’Acqua (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023 e, per l’occasione, Culligan (azienda specializzata nel settore del trattamento acqua e da sempre impegnata nella promozione di comportamenti eco-sostenibili) ha dato vita a un’iniziativa educational sul risparmio idrico. Con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sulla salvaguardia di una risorsa fondamentale come l’acqua, nasce La caccia al tesoro Blu con Emma e Luis. Si tratta di un progetto ludico e stimolante realizzato in collaborazione con l’illustratrice Ilaria Urbinati, per aiutare i bambini, nel segno del divertimento, ad adottare buone pratiche di risparmio e riciclo dell’Acqua. Culligan e La caccia al tesoro Blu con Emma e Luis La ... Leggi su funweek (Di mercoledì 22 marzo 2023) Mercoledì 22 marzo si celebra la2023 e, per l’occasione, Culligan (azienda specializzata nel settore del trattamento acqua e da sempre impegnata nella promozione di comportamenti eco-sostenibili) ha dato vita a un’iniziativa educational sul risparmio idrico. Con l’obiettivo di sensibilizzare i piùsulla salvaguardia di una risorsa fondamentale come l’acqua, nasce LaalBlu con Emma e Luis. Si tratta di un progetto ludico e stimolante realizzato in collaborazione con l’illustratrice Ilaria Urbinati, per aiutare i bambini, nel segno del divertimento, ad adottare buone pratiche di risparmio e riciclo. Culligan e LaalBlu con Emma e Luis La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : ENPA con altre Associazioni chiede alla ?@EU_Commission? la apertura della procedura di infrazione contro la politi… - rulajebreal : Ore che Putin è ufficialmente ricercato per crimini di guerra, penso alla giornalista #MarieColvin che ha denunciat… - MarcelloChirico : Avvocati #Juventus a caccia di una terza carta #Covisoc Non importa se all'interno di questi carteggi la #Juve non… - francescocantin : RT @gufolibero: @lucatelese Il #northstream non era bastato. L'invio di #carriarmati e #caccia nemmeno. C'è voluto l'#uranioimpoverito. Ora… - Adenesina22 : RT @docdestou1: Sei a Napoli, nel 2023. Stai bevendo una cosa fuori a uno chalet. Per sbaglio qualcuno sporca le scarpe ad un figlio di put… -