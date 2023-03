Una 12enne cade dalla finestra della scuola media, tragedia a Rapallo: ricoverata in gravi condizioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova una bambina di 12 anni precipitata da una finestra di una scuola media a Rapallo. L’incidente sarebbe avvenuto verso la fine delle lezioni in una classe di prima media, quando la 12enne si è alzata all’improvviso per dirigersi verso la finestra. Ancora da chiarire cosa sia accaduto poco prima della caduta, mentre la polizia sta interrogando gli alunni e gli insegnanti che hanno assistito all’incidente. su Open Leggi anche: Un bimbo di 12 anni muore mentre gioca a basket in provincia di Agrigento La bimba di otto mesi battezzata con l’acido nell’acqua benedetta a Villafranca Tirrena (Messina) Ventimiglia, il bimbo ferito è ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Èinall’ospedale Gaslini di Genova una bambina di 12 anni precipitata da unadi una. L’incidente sarebbe avvenuto verso la fine delle lezioni in una classe di prima, quando lasi è alzata all’improvviso per dirigersi verso la. Ancora da chiarire cosa sia accaduto poco primacaduta, mentre la polizia sta interrogando gli alunni e gli insegnanti che hanno assistito all’incidente. su Open Leggi anche: Un bimbo di 12 anni muore mentre gioca a basket in provincia di Agrigento La bimba di otto mesi battezzata con l’acido nell’acqua benedetta a Villafranca Tirrena (Messina) Ventimiglia, il bimbo ferito è ...

