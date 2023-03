Un posto al sole | anticipazioni 22 marzo 2023 | Renato spiazzato da Rosa

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 marzo 2023)Poggi rimarrà piacevolmente stupito durante l'episodio di Unaldi mercoledì 22. Il padre di Angela, in particolare, si ritroverà a constatare i risultati del lavoro diPicariello alla Terrazza e nell'appartamento di Niko e ne rimarrà molto ammirato e colpito. La donna, di recente, dopo aver perso il lavoro presso la fabbrica di giocattoli tossici, ha chiesto aiuto a Viola e la Bruni, per tenderle una mano sentendosi in colpa dopo aver contribuito alla chiusura dell'azienda, si è rivolta a Giulia. La Poggi ha provato a cercare una nuova occupazione a, ma non è riuscita a trovare nulla, pertanto ha deciso di assumere lei stessa la donna. La Picariello è stata molto contenta, ha ringraziato Giulia per il suo gesto e ha preso ...