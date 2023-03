Un passo dal cielo 7, ecco quando inizia su Rai 1: data, cast, trama e anticipazioni (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Sta per arrivare la settima stagione della nota serie televisiva, la fiction giallo/commedia che racconta le gesta del commissario Vincenzo Nappi. La nuova stagione arriverà anche quest’anno su Rai 1, a partire da giovedì 30 marzo 2023. Gli episodi andranno in onda ogni giovedì, per un totale di otto puntate. Infatti, la saga durerà fino alla fine di maggio. Cosa sappiamo di “Un passo dal cielo 7”? Anzitutto, come tutte le serie televisive Rai, anche questa verrà mandata in streaming anche su RaiPlay. Il commissario Nappi. per questa nuova stagione, dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso. Infatti, dovrà confrontarsi con il punto di vista femminile della sorella Manuela. Tra i due, che condividono un rapporto familiare e anche lavorativo, potrebbero entrare altre nuove figure. Il primo è Nathan, soprannominato l’uomo degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 marzo 2023) . Sta per arrivare la settima stagione della nota serie televisiva, la fiction giallo/commedia che racconta le gesta del commissario Vincenzo Nappi. La nuova stagione arriverà anche quest’anno su Rai 1, a partire da giovedì 30 marzo 2023. Gli episodi andranno in onda ogni giovedì, per un totale di otto puntate. Infatti, la saga durerà fino alla fine di maggio. Cosa sappiamo di “Undal7”? Anzitutto, come tutte le serie televisive Rai, anche questa verrà manin streaming anche su RaiPlay. Il commissario Nappi. per questa nuova stagione, dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso. Infatti, dovrà confrontarsi con il punto di vista femminile della sorella Manuela. Tra i due, che condividono un rapporto familiare e anche lavorativo, potrebbero entrare altre nuove figure. Il primo è Nathan, soprannominato l’uomo degli ...

