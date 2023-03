Un nuovo Kazakistan tra modernizzazione e rapporti strategici

(Di mercoledì 22 marzo 2023) "Ilè entrato in una nuova era di sviluppo" che attraverso il processo democratico modernizzerà sistema politico, sociale ed economico; con l'Italia di Giorgia Meloni "relazioni in espansione". Il punto dell'ambasciatore Yerbolat Sembayev

Kazakistan. Geopolitica delle elezioni parlamentari Notizie Geopolitiche

Dopo il padre-padrone Nazarbaev e le proteste di piazza del 2022, il Paese prova a cambiare alle urne: ben 6 partiti in Parlamento (nel 2007 fu uno solo)