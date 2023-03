Un miliardo sul piatto | Matteo Salvini | il piano per l' emergenza-siccità

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Al Nord per tutta settimana non è previsto che cada una sola goccia di pioggia. Fiumi, laghi e falde acquifere sono ai minimi storici. La stagione agricola è alle porte e per evitare le scena da far west con gli agricoltori che si rubavano l'acqua l'uno con l'altro, serve che il governo vari in fretta und'azione. A dare la carica, ieri a Vercelli, è stato il vice premier. Intervenendo al congresso nazionale dell'Anbi organizzato per i 100 anni dalla moderna bonifica, il leader della Lega ha annunciato che «per l'arrivo del Decreto Acqua in Consiglio dei ministri non c'è ancora una data certa», ma che «verrà sicuramente approvato entro la fine di marzo». Un'accelerazione dovuta proprio all'esigenza di «evitare un'estate disastrosa sotto il profilo dellacome quella dello scorso anno». ...