Un altro dolore per Shakira: la madre è stata ricoverata d'urgenza per trombosi a una gamba

Nidia del Carmen Ripoll Torrado è stata portata in ospedale il 17 marzo. Non ci sono danni al cervello: dovrebbe essere fuori pericolo. Nessun commento, al momento, da parte della cantante

