Ultrà fuori controllo Individuato il tifoso laziale che nel derby sfoggiava la maglietta ‘Hitlerson 88’ A lui la Procura di Roma contesta la violazione della legge Mancino

(Di mercoledì 22 marzo 2023)sempre più. La Polizia, in seguito alle indagini dopo ilLazio-, ha identificato il, di nazionalità tedesca, che ha indossato la maglia con la scritta “Hitlerson 88” che ha indignato il web. La Digos, grazie anche alle immagini realizzate dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, è riuscita ad intercettarlo tempestivamente e ha depositato al riguardo una dettagliata informativa allaRepubblica di. Proprio sulla base di quest’ultima, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine in cuino all’lasull’incitamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Il_Pino77 : @mirkonicolino La mancanza di professionalità di Santoriello,con quei video da ultrà, è stata più che lampante. Dec… - TomasMarconi5 : @EnzoBucchioni @TuttiZangh Quando il giornalista si veste da ultrà quello che ne viene fuori è una miseria senza fine. Che deriva???? - _Star1ight_A : RT @remiromi1: Non serve più tecnologia, serve buttare fuori davvero tutta la merda rimasta a un secolo fa e ripulire dalle tossine tutto c… - remiromi1 : Non serve più tecnologia, serve buttare fuori davvero tutta la merda rimasta a un secolo fa e ripulire dalle tossin… - theyluvaiaa : mi oppongo di continuare gli studi: la cuconato minaccia di chiamare i carabinieri cantando un inno ultra fascista… -

da ogni dubbio, una persona con disabilità guarda al mondo attraverso una quotidiana convivenza con la sofferenza, propria e di coloro che la amano. Molti continuano a credere nella vita, non ...Può raccontarci qualche aneddoto di quell'esperienza con il cast alla Hawaii Per il primo film un giorno eravamoe Sam Worthington era in perizoma, pallido come un fantasma. Non era nella ..."I ventigiallorossi, finiti sotto accusa, sono tutti noti alle forze dell'ordine. Tra loro c'è anche l'attuale capo dei Fedayn e altri esponenti dello storico gruppo della Curva Sud. Ma tra ...