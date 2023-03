Ultime Notizie – Western Union sceglie l’Italia per il lancio dei nuovi concept store e hub in Europa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023), leader globale nei servizi di trasferimento di denaro, ha sceltoper ildi una rete die hub di proprietà in. Questo rappresenta un passo significativo nell’impegno dell’azienda per offrire un’esperienza premium e omnichannel ai propri clienti e per diventare uno sportello unico perservizi finanziari accessibili. Ie gli Hub rappresentano un investimento diper la sua presenza al dettaglio in Italia e in, sostenendo allo stesso tempo i microimprenditori locali e l’inclusione finanziaria nelle comunità di migranti. La società ha già aperto 15 ...