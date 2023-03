Ultime Notizie – Welfare | il piacere meglio cercarlo nelle cose semplici e nella natura

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Se con l’arrivo della primavera ci sentiamo invogliati a stare più tempo fuori casa, siamo in buona compagnia. Stare all’aria apertaè, infatti, fonte diper il 95% degli italiani. A rilevarlo è una ricerca condotta da Human Highway per mela envy – coltivata in Italia in Alto Adige/Südtirol dai consorzi VOG e VIP – che ha voluto indagare come i nostri connazionali si approccino alle esperienze sensorialiloro vita quotidiana. L’appagamento dei sensi, d’altra parte, secondo gli intervistati, non necessita di grandi. Oltre il 90% di loro è concorde nel riconoscere che ilsi trova, che lepiù belle sono offerte dallae che non ...