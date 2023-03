Ultime Notizie – Ucraina | la Russia usa tank di 70 anni fa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Laha iniziato a prelevare dai depositi vecchiT-54/55 costruiti negli’40 e ’50, per poi mandarli al fronte in. Lo riferisce il sito investigativo russo indipendente Conflict Intelligence Team (Cit), rilanciato da Ukrainska Pravda. Cit riferisce di aver ottenuto immagini del trasporto via treno diprovenienti dall’estremo oriente russo.”Abbiamo stabilito che il treno filmato è recentemente partito dalla città di Arsenyev, nella regione di Primorsky, dove si trova la 129esima base di stoccaggio e riparazione dei”, viene precisato.is really pushing the boundaries of military innovation by dusting off Soviet T-54/55 which were produced in the late 1950s. Will they go even further back in time and start deploying T-34s and ...