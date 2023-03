Ultime Notizie – Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan, scossa magnitudo 6,8: 12 morti (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ di almeno 12 morti e centinaia di feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter avvertito martedì in Afghanistan, Pakistan e India. In Pakistan, le autorità della direzione provinciale per la gestione dei disastri a Khyber Pakhtunkhwa hanno confermato la morte di nove persone – cinque uomini, due donne e due bambini – secondo quanto riferito dall’emittente Pakistana Geo Tv. Inoltre, ci sono più di 160 feriti e 19 case distrutte. Nella provincia di Badakhshan, nel nord-est dell’Afghanistan ed epicentro del Terremoto, almeno tre persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, come confermato da un portavoce del ministero della Sanità all’agenzia Khaama Press, aggiungendo di aspettarsi un aumento del numero ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ di almeno 12e centinaia di feriti il bilancio deldi6,8 della scala Richter avvertito martedì ine India. In, le autorità della direzione provinciale per la gestione dei disastri a Khyber Pakhtunkhwa hanno confermato la morte di nove persone – cinque uomini, due donne e due bambini – secondo quanto riferito dall’emittentea Geo Tv. Inoltre, ci sono più di 160 feriti e 19 case distrutte. Nella provincia di Badakhshan, nel nord-est dell’ed epicentro del, almeno tre persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, come confermato da un portavoce del ministero della Sanità all’agenzia Khaama Press, aggiungendo di aspettarsi un aumento del numero ...

