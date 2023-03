Ultime Notizie – “Sito internet e biglietterie off line per attacco cyber” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Dalle prime ore di questa mattina il Sito internet di Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un attacco cyber. Al momento risultano off line anche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”. Lo comunica in una nota l’azienda dei trasporti capitolina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Dalle prime ore di questa mattina ildi Atac risulta non raggiungibile per problemi tecnici a seguito di un. Al momento risultano offanche i servizi di biglietteria nelle sedi Atac. Rimangono attive le macchine emettitrici biglietti nelle stazioni. I sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti e l’erogazione del servizio di trasporto è regolare. I tecnici sono al lavoro per ripristinare le funzionalità dei servizi interrotti. Gli aggiornamenti verranno tempestivamente segnalati”. Lo comunica in una nota l’azienda dei trasporti capitolina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

