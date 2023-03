Ultime Notizie Roma del 22-03-2023 ore 17:10 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la riforma pensioni voluta da Emmanuel Macron proseguire il suo cammino Democratico l’ha ribadito il presidente francese intervistato in diretta su Franz de etf on la mozione di censura sfiducia contro il governo e ora bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale dobbiamo andare avanti nell’interesse superiore della nazione aggiunto Macron la guerra in Ucraina Aggiungi al 392 esimo giorno dopo la notizia di forniture di munizioni all’uranio impoverito a Kiev da parte della Gran Bretagna il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov suona contro l’occidente ulteriore eskalation delle tensioni gli Stati Uniti accelerano anche sui patriota assicurando che presto saranno in Ucraina intanto da ferisce di nuovo sotto attacco dopo il nuovo Raid ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la riforma pensioni voluta da Emmanuel Macron proseguire il suo cammino Democratico l’ha ribadito il presidente francese intervistato in diretta su Franz de etf on la mozione di censura sfiducia contro il governo e ora bisogna aspettare il pronunciamento del consiglio costituzionale dobbiamo andare avanti nell’interesse superiore della nazione aggiunto Macron la guerra in Ucraina Aggiungi al 392 esimo giorno dopo la notizia di forniture di munizioni all’uranio impoverito a Kiev da parte della Gran Bretagna il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov suona contro l’occidente ulteriore eskalation delle tensioni gli Stati Uniti accelerano anche sui patriota assicurando che presto saranno in Ucraina intanto da ferisce di nuovo sotto attacco dopo il nuovo Raid ...

