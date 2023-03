Ultime Notizie Roma del 22-03-2023 ore 12:10 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale pallottole missioni ha l’uranio impoverito capace di perforare i Tank russi forniti dalla Gran Bretagna al Ucraina assieme ai già promessi carri armati pesanti Challenger 2 e la nuova escalation è quello di impegno militare di un paese occidentale a sostegno di Kiev con la reazione furiosa è minacciosa di Mosca con le scelte di Londra la guerra nucleare a pochi passi dice il Ministro della Difesa Russo sciolgo e per il Regno Unito è ministro degli Esteri lavoro finirà male nessuna reazione ancora dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti Ce n’è sempre meno ed è colpa nostra l’acqua è la linfa vitale dell’umanità nel suo stesso è sempre più a rischio a causa del consumo eccessivo dello sviluppo eccessivo attività vampiri che le chiama il segretario dell’ONU Antonio guterres ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale pallottole missioni ha l’uranio impoverito capace di perforare i Tank russi forniti dalla Gran Bretagna al Ucraina assieme ai già promessi carri armati pesanti Challenger 2 e la nuova escalation è quello di impegno militare di un paese occidentale a sostegno di Kiev con la reazione furiosa è minacciosa di Mosca con le scelte di Londra la guerra nucleare a pochi passi dice il Ministro della Difesa Russo sciolgo e per il Regno Unito è ministro degli Esteri lavoro finirà male nessuna reazione ancora dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti Ce n’è sempre meno ed è colpa nostra l’acqua è la linfa vitale dell’umanità nel suo stesso è sempre più a rischio a causa del consumo eccessivo dello sviluppo eccessivo attività vampiri che le chiama il segretario dell’ONU Antonio guterres ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - QdSit : Laura Bonafede, il caso nelle mani del ministro Valditara: domani incontro con Turano - VesuvioLive : Mare Fuori da record: disco d’oro per Origami all’alba, platino per la sigla in napoletano - fendente1 : RT @EStradini: Ultime notizie il gatto maschio viene sterilizzato dall ASL ma., per problemi di anestesia, al momento non toccato le fem… -