Ultime Notizie Roma del 22-03-2023 ore 11:10 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione andiamo in terra in apertura Perché Londra fornirà ha chiesto munizioni anticato perforante all'uranio impoverito una rivelazione che ha scatenato l'ira di Mosca infiammato le tensioni internazionali la decisione del governo britannico è stata annunciata lunedì dalla vice della Difesa durante un'audizione di secondaria importanza alla camera dei Lord è passato del tutto tutto silenzio finché non è rimbalzata sui media ucraini non è però sfuggita Vladimir Putin che parla canta Lidl cinese a Mosca ha promesso che la Lucia girarsi Londra Dove sei davvero inviare questo tipo di forniture intanto a Mosca Nessuna proposta di cessate il fuoco nessuna svolta clamorosa per trovare una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina ma ora mi addormento dell'

