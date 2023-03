Ultime Notizie Roma del 22-03-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione mercoledì 22 Marzo in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli Assiri in primo piano Latina non è una posizione imparziale rispetto al conflitto ucraino e se volete svolgere davvero un ruolo costruttivo dovrebbe portare la Russia a mettere fine alla guerra così a voce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby boccia la posizione che il presidente cinese XI jinping’s hai lottato e Mosca dopo l’incontro con Vladimir Putin è che ha espresso un giudizio positivo sul piano cinese porre fine al conflitto s t Pechino ha una posizione imparziale rispetto alla guerra e sta promuovendo in modo attivo la ripresa dei negoziati tra chi è per Mosca per la risoluzione della crisi Ucraina il termine è andato in scena per ogni caso non alimenta alcun tipo di ottimismo Al ...