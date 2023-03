Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 marzo 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano essere un apertura di giornale Londra è fornita a chi è che munizioni anticarro perforante all’uranio impoverito una rivelazione che ha scatenato l’ira di Mosca infiammato le tensioni internazionali la decisione del governo britannico ha annunciato lunedì dalla vice ministra della Difesa durante l’audizione di secondaria importanza alla camera dei Lord è passato del tutto tutto silenzio finché non è rimbalzata sui media ucraini non è però sfuggita Vladimir Putin e che parla del cinese XI jinping’s La Mosca ha promesso che la Ruggeri a girarsi l’onda dovete davvero inviare questo tipo di forniture intanto e Mosca Nessuna proposta di cessate il fuoco nessuna svolta clamorosa per trovare una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina ora portamento dell’ ...