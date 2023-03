Ultime Notizie – Ritardi nella piantumazione di alberi nelle città | Corte dei Conti | “Mite vigili”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ammontano a 330 milioni di euro le risorse Pnrr destinate alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, investimento legato alla realizzazione dei due obiettivi europei relativi alladi 1.650.000entro il 31 dicembre 2022 e di altri 6.600.000 entro la fine del 2024. È quanto evidenzia ladeiDelibera 8/2023/Ccc del Collegio del controllo concomitante, in cui la magistratura contabile ha analizzato lo stato di avanzamento del progetto Pnrr legato allo sviluppo delle aree verdi in 14metropolitane italiane esposte a problemi ambientali e di inquinamento atmosferico, tra cui Milano, Roma, Torino, Genova, Bari e Messina. Le criticità riscontrate dallariguardano sia i progetti già finanziati con risorse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - FridrickPoli : RT @0xAegis: #CryptoRecap del 22 Marzo?? ?? RAFFICA DI NOTIZIE BOMBA: LEGGILE TUTTE!! Ecco le ultime 24 ore nel mondo delle crypto in soli 3… - EmanuelaLampi : @c_appendino Lei ama i bambini ? Era lei che consigliava il vax a donne in gravidanza ? Con tanto di pubblicità. S… - ginugiola : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale». ?? Ness… - TuttoASRoma : Abraham è un caso. E c’è la pista Lukaku -

Crediti d'imposta fittizi, per circa 1,7 miliardi di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Avellino e di Napoli nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Avellino ...In tale difficile contesto, l'associazione punta il dito sulla normativa Euro 7 che nelle... 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Economia e Mercato Articolo Skoda:...Ieri, seduta in ribasso al Cbot di Chicago, in attesa delledecisioni della Federal Reserve sui tassi d'interesse. Gli investitori valutano l'effetto del ...grano fanno presagire buone...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

Federico Gatti è sicuramente uno dei calciatori che i tifosi nelle ultime settimane hanno cominciato ad apprezzare. La prestazione di San Siro è stata un vero e proprio "ruggito" che ha scaldato il ...Secondo le ulltime news sembra che Damon Lindelof abbia abbandonato il ruolo da sceneggiatore del prossimo film di Star Wars. Vediamo insieme cosa è successo.