Ultime Notizie – Pd attacca su migranti | attesa per faccia a faccia con Conte

Dopo il passaggio in Senato di ieri, la premier Giorgia Meloni oggi a Montecitorio per il dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo al via domani a Bruxelles. Sul tema migranti è subito attacco del Pd, con la deputata Roggiani che in Aula accusa la presidente del Consiglio di aver "rivolto una domanda crudele" ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime del naufragio di Cutro. E' attesta intanto per il faccia a faccia con il leader del M5S Giuseppe Conte, ieri oggetto di una stoccata da parte di Meloni. PD – Quella di Cutro, sottolinea nel suo intervento in Aula la deputata dem Silvia Roggiani, "è una tragedia che avremmo potuto evitare", e ai sopravvissuti del naufragio e ai familiari delle vittime "lei ha rivolto una domanda crudele".

