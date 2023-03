Ultime Notizie – Nordcorea, lanciati missili da crociera nel Mar del Giappone (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’esercito della Corea del Sud ha annunciato che le forze armate Nordcoreane hanno lanciato diversi missili da crociera verso il Mar del Giappone. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap, che cita una nota dei capi di Stato maggiore congiunti di Seul, i missili sono partiti dalla zona di Hamhung. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Diversi osservatori ritengono, tuttavia, che possa essere stata testata la versione Nordcoreana del missile da crociera americano Tomahawk. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’esercito della Corea del Sud ha annunciato che le forze armatene hanno lanciato diversidaverso il Mar del. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap, che cita una nota dei capi di Stato maggiore congiunti di Seul, isono partiti dalla zona di Hamhung. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. Diversi osservatori ritengono, tuttavia, che possa essere stata testata la versionena del missile daamericano Tomahawk. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

