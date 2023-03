Ultime Notizie – Lavatrici e televisori | ripararli sarà un diritto in garanzia e anche dopo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Riparare le cose che non funzionano più diventa un: fa bene sia all’ambiente che al portafoglio. La Commissione Europea ha presentato una proposta legislativa che mira a far sì che un maggior numero di prodotti venga riparato nell’ambito dellalegale e che i consumatori dispongano di opzioni più semplici ed economiche per riparare prodotti tecnicamente riparabili (come aspirapolvere o, presto, tablet e smartphone) quando lalegale è scaduta o quando il bene non funziona più. La proposta introduce un nuovo ‘alla riparazione’ per i consumatori, sia all’interno che all’esterno dellalegale. Nell’ambito dellalegale, i venditori saranno tenuti a offrire la riparazione, tranne quando è più costosa della sostituzione. Oltre alla ...