Ultime Notizie – Energia | a Rimini Enea e Assogasliquidi fanno punto su sviluppo bio e rinnovabile gas liquefatti

I biocarburanti e i carburanti rinnovabili sono al centro dell'attuale dibattito europeo sulla transizione energetica e in questo settore ricerca e imprese stanno lavorando da tempo per ottenere prodotti sempre più in linea con i limiti emissivi fissati dalla Ue e anche con le esigenze del mercato energetico, delle imprese e dei consumatori. Sono proprio questi i temi principali discussi in occasione dell'appuntamento dal titolo "Lo sviluppo bio e rinnovabili dei gas liquefatti: l'impegno della ricerca e delle imprese", organizzato da Enea e Assogasliquidi-Federchimica, all'interno di Key Energy, prima edizione del nuovo format dedicato a tecnologia, soluzioni integrate e servizi in grado di guidare la transizione energetica verso un'economia carbon-neutral, hub di riferimento culturale, scientifico e tecnico per ...

