Ultime Notizie – Droga sempre più ‘delivery’ e web | così cambia lo sballo post Covid

"Qualche mese fa mi ha telefonato una madre preoccupata per il figlio 15enne. Mi ha raccontato che il ragazzo prendeva allucinogeni e le aveva motivato questa scelta col fatto di aver letto numerosi articoli in cui c'era scritto che gli allucinogeni aumentano la plasticità cerebrale e vengono usati in modalità 'microdosing'", quantità piccole, "anche da persone importanti negli Usa. Aveva letto queste cose su Internet e poi era passato all'azione. Come capita con la cannabis, il messaggio che passa è: siccome queste sostanze possono essere terapeutiche, fanno bene e non male, e si costruisce una sorta di campagna alla fine della quale il prodotto va sul mercato e, se è legale o illegale, chi se ne frega". Sono alcuni dei percorsi che portano verso il 'mass market' della Droga. Dopo il Covid "è cambiato tutto", racconta all'Adnkronos ...

