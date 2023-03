Ultime Notizie – David Rossi | gli interrogativi ancora aperti a 10 anni dalla morte

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Due archiviazioni come suicidio, una sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta di risarcimento nel processo civile intentato contro la banca, il lavoro di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso nella scorsa legislatura e una seconda Commissione che presto inizierà ad occuparsi della vicenda. Sono passati oltre diecidi, l’ex capo della Comunicazione di Mps, precipitato da una finestra della banca, e tanti restanogli. E’ la sera del 6 marzo 2013 quandoviene trovato a terra, ormai senza vita, in vicolo Monte Pio, la strada sulla quale si affacciava il suo ufficio di Rocca Salimbeni. Aveva detto alla moglie che stava tornando, invece a casa non ...