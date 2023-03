Ultime Notizie – Acqua, il Dg It di Almaviva: “Il digitale è fondamentale” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il digitale “è fondamentale” per tutelare la risorsa idrica. Nella Giornata Mondiale dell’Acqua è il direttore generale It di Almaviva, Antonio Amati, a sottolinearlo conversando con l’Adnkronos. “In linea con l’obiettivo Onu numero 6 dell’Agenda 2030, l’innovazione digitale punta alla riduzione degli sprechi, protezione degli ecosistemi legati all’Acqua, miglioramento della qualità e riduzione dell’inquinamento delle acque, in particolare da sostanze chimiche pericolose” afferma Amati rilevando che “per rispondere a questo obiettivo il digitale è indispensabile e fondamentale”. Il direttore generale It di Almaviva osserva inoltre che “abbiamo a disposizione fondi europei ReactEu e del Pnrr che vanno utilizzati nei tempi previsti, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il“è” per tutelare la risorsa idrica. Nella Giornata Mondiale dell’è il direttore generale It di, Antonio Amati, a sottolinearlo conversando con l’Adnkronos. “In linea con l’obiettivo Onu numero 6 dell’Agenda 2030, l’innovazionepunta alla riduzione degli sprechi, protezione degli ecosistemi legati all’, miglioramento della qualità e riduzione dell’inquinamento delle acque, in particolare da sostanze chimiche pericolose” afferma Amati rilevando che “per rispondere a questo obiettivo ilè indispensabile e”. Il direttore generale It diosserva inoltre che “abbiamo a disposizione fondi europei ReactEu e del Pnrr che vanno utilizzati nei tempi previsti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - CorriereCitta : Detenevano armi da guerra e droga, oltre a minacciare di morte le vittime: arrestate 11 persone tra Reggio Calabria… - PianetaMilan : #Milan, daspo per sei ultras: rubato e messo a soqquadro un autogrill #SempreMilan - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - Italia-Inghilterra, le ultime sulla formazione: Bonucci in panchina, Retegui favorito su Scamacca in attacco http… -