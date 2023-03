Ultime Notizie – Acqua | arriva il gemello digitale di Almaviva per reti più efficienti

(Di mercoledì 22 marzo 2023) E’ in arrivo ildiche consentirà di combattere perdite e sprechi didella maggior parte delleidriche italiane. Un risparmio che consentirà di salvaguardare fino al 20% della risorsa. Ma non solo. Quando entro fine del 2023 saranno digitalizzati daoltre 14mila chilometri di rete idrica del Paese, tra ildella rete, le tecnologie sensoristiche e satellitari d’avanguardia si conterà anche un risparmio aggiuntivo nell’uso di energia fino a 0,4 KW/ora ed un contenimento delle emissioni di CO2 fino 110 grammi per ogni metro cubo d’. Insomma, nella Giornata mondiale dell’la parola d’ordine messa in campo da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Londra fornirà a #Kiev munizioni all’uranio impoverito. #Mosca:?«Sarà tragedia globale»… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - VesuvioLive : Perché è giusto togliere i figli ai camorristi: il 40% dei minori commette reati gravi - QdSit : Meteo Sicilia, ondata di caldo in arrivo: sole e +30 gradi – Le previsioni - cara_katanisa : RT @VesuvioLive: Napoli tra le città meno volgari d’Italia, al Nord si impreca di più: la classifica -

Ad alimentare l'escalation nellesettimane il circolo di violenze in Cisgiordania, la crisi interna a Israele legata alla controversa riforma della giustizia e le politiche incendiare di ...Raipur (AsiaNews) - Persino la questione delle sepolture in India è un pretesto per le discriminazioni contro i cristiani da parte dei fondamentalisti indù. È tornato a succedere in questeore nello Stato del Chattisgarh: a una donna cristiana è stato negato un funerale pubblico per le pressioni dei gruppi organizzati dei nazionalisti. La signora Mate Bekko è deceduta domenica ...Gossip di oggi 22 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 22 marzo 2023 troviamo le rivelazioni sotto le lenzuola di Guendalina Tavassi a Le Iene e leinterviste a Belve di Ornella Vanoni e Claudio Amendola . Ecco ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

Perché ci credo, davvero; perché ci credo, tanto". Lo scrive sulla propria E-News il leader di Iv, Matteo Renzi, spiegando che "per farlo abbiamo incaricato con il voto di tutta Italia Viva un ...Mentre in molte città francesi, Parigi compresa, proseguono le dure manifestazioni di protesta contro la riforma delle pensioni del governo parigino, Emmanuel Macron interviene in diretta tv per ...