Ultime Notizie – 8 in manette a Roma

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Adescavano con profili fake persone fragili, spesso presentandosi come personaggi affascinanti e rassicuranti, con l’obiettivo di instaurare un rapporto con le vittime fino a indurle a credere a una relazione sentimentale. I poliziotti dihanno arrestato otto persone in esecuzione di una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip diper truffa aggravata, riciclaggio e sostituzione di persona. Le indagini condotte dagli investigatori del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di, coordinate dalla Procura della Repubblica dihanno avuto l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle truffentiche, reati contro il patrimonio commessi in danno di persone fragili, che i criminali ricercano e individuano sui social network, portando poi a termine il progetto ...