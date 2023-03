Uganda | la nuova legge contro l’omosessualità vieta l’identificazione come LGBTQ

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Il parlamento dell’ha approvato un’ampia legislazione antigay che propone nuove severe sanzioni per le relazioni omosessuali e criminalizza chiunque si identifichi. Mentre più di 30 paesi africani, tra cui l’no già le relazioni tra persone dello stesso sesso, laapprovata martedì sembra essere la prima are la semplice identificazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magzinemag : In #Uganda gli omosessuali rischiano l’ergastolo o addirittura la #penadimorte. Questa nuova legge, appena approvat… - angiolettab68 : Il parlamento dell'Uganda approva una nuova dura legge anti-LGBTQ Prevede la pena di morte per le persone che si id… - radio3mondo : Il parlamento dell'Uganda approva una nuova dura legge anti-LGBTQ @DavideLerner - job4good : [Nuova Posizione] Amministratore Kabul - - Loreto_1910 : RT @immaginise: Immagini di @santegidionews dal mondo: Kampala, Uganda - Una nuova Scuola della Pace, per essere ricchi di umanità e di cul… -

... Charlton , The Sports Channel Panama : ESPN Latin America PapuaGuinea : EMTV Paraguay : ... Verticast Media Turkmenistan : UEFA.tv Isole Turks e Caicos : Verticast Media: Supersport ...Per esempio, la società ha recentemente lanciato la suatecnologia Wi - Fi, il "Wi - Fi 7", ... Già in Zambia esi è scoperto che i governi hanno utilizzato la tecnologia cinese per spiare ...TORINO - Continua il viaggio nella leadership dellaRange Rover. Camilla Lunelli nella sua lezione alla Leadership Academy organizzata insieme al ...Unite per lo sviluppo in Niger e poi in. ...

In Uganda è stata approvata una nuova legge contro l'omosessualità Tag24

Il Parlamento ha approvato un disegno di legge che inasprisce la penalizzazione dell’omosessualità, che in Uganda era già reato, e aggiunge nuovi reati penali. Pena di morte per abuso di bambini e per ...Il Parlamento ugandese ha approvato ieri una legge che propone nuove e severe sanzioni nei confronti degli omosessuali. La norma, che passa ora nelle mani del presidente Yoweri Museveni, che potrà ...