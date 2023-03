UFFICIALE ? L’Inter sbarca in Messico! Accordo con afizzionados (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’Inter ha stretto una nuova partnership in ambito tele-comunicativo. Stipulato un Accordo con afizzionados, media messicano. Il club dunque allarga la sua fanbase in America Latina COMUNICATO ? “Inter annuncia di aver siglato un nuovo Accordo con afizzionados, canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport, che diventerà il primo Regional Partner del Club in Messico. La partnership permetterà alL’Inter di consolidare la propria presenza in Latino America e ingaggiare l’ampia fanbase nerazzurra sul territorio, la seconda più grande a livello globale. La partnership permetterà ai tifosi interisti in Messico di avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro: dalla possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita, ai biglietti per ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)ha stretto una nuova partnership in ambito tele-comunicativo. Stipulato uncon, media messicano. Il club dunque allarga la sua fanbase in America Latina COMUNICATO ? “Inter annuncia di aver siglato un nuovocon, canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport, che diventerà il primo Regional Partner del Club in Messico. La partnership permetterà aldi consolidare la propria presenza in Latino America e ingaggiare l’ampia fanbase nerazzurra sul territorio, la seconda più grande a livello globale. La partnership permetterà ai tifosi interisti in Messico di avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro: dalla possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita, ai biglietti per ...

