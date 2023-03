Ue: De Luca (Pd), 'la destra ha cambiato idea? Scarichi gli amici di Visegrad' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Viviamo in una fase storica delicata, dopo una pandemia devastante, una guerra drammatica e un'emergenza energetica con l'impennata del costo della vita. In questa situazione, il nostro Paese avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo. Se siamo riusciti a reggere è perché l'Italia era ed è fortemente ancorata all'Euro ed all'Ue, e questo grazie al Pd e alle forze progressiste che hanno tenuto la barra dritta anche quando qualcuno di voi, con i suoi amici di Visegrad, provava ad allontanarci dai nostri partner". Lo ha detto il vice presidente del gruppo Pd Piero De Luca in aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue. "Oggi che siete al governo vi rendete conto di quanto fossero sbagliate le vostre posizioni. Siamo commossi e piacevolmente colpiti. Ora, anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Viviamo in una fase storica delicata, dopo una pandemia devastante, una guerra drammatica e un'emergenza energetica con l'impennata del costo della vita. In questa situazione, il nostro Paese avrebbe potuto pagare un prezzo altissimo. Se siamo riusciti a reggere è perché l'Italia era ed è fortemente ancorata all'Euro ed all'Ue, e questo grazie al Pd e alle forze progressiste che hanno tenuto la barra dritta anche quando qualcuno di voi, con i suoidi, provava ad allontanarci dai nostri partner". Lo ha detto il vice presidente del gruppo Pd Piero Dein aula alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue. "Oggi che siete al governo vi rendete conto di quanto fossero sbagliate le vostre posizioni. Siamo commossi e piacevolmente colpiti. Ora, anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Ue: De Luca (Pd), destra ha cambiato idea? Scarichi amici Visegrad - - PcyberPiero : @Christi46422991 @luca_nacchio @TeoLp92 @soromeo761 forse è qui che ti sbagli, a giudicare dalle foto metà curva no… - luca_s_cag : quanto bisogna essere egoisti, falsi, avere cattivo gusto, scarsa sensibilità, per annunciare l'intitolazione di un… - Christi46422991 : @PcyberPiero @luca_nacchio @TeoLp92 @soromeo761 Cioè se me segnali come pretendi che te rispondo. Ovviamente no cre… - luca_iltibe : RT @carlo_canepa: Due giorni fa è uscito l’ultimo rapporto dell’Onu sul clima, realizzato dall’@IPCC_CH. È stato ignorato da tutti i leader… -